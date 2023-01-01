Шляхтич Завальня (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Живет в Полоцком крае добрый шляхтич Завальня. Усадьба его стоит на перекрестке дорог, поэтому у него в доме всегда много гостей. И все знают, что пуще всего пан Завальня любит разные фантастические истории. Поэтому всякий гость норовит рассказать какую-нибудь небывальщину...



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