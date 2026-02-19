Особых примет нет (сериал, 1978) смотреть онлайн
1978, Особых примет нет 1 сезон
Исторический18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
О той поре деятельности Ф.Дзержинского в 1902-1905 годах, когда он, бежав из Вилюйской тюрьмы, жил в Польше.
СтранаСССР, Польша, Германия
ЖанрИсторический
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АБРежиссёр
Анатолий
Бобровский
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- ППАктёр
Павел
Панков
- ДКАктриса
Данута
Ковальска
- ПГАктёр
Пётр
Гарлицкий
- ЭКАктриса
Ээве
Киви
- МНАктёр
Марек
Новаковски
- АРАктриса
Агата
Рзешевская
- Актёр
Донатас
Банионис
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- ГААктёр
Григорий
Абрикосов
- ИБАктёр
Иван
Бычков
- Актёр
Валентин
Никулин
- Актёр
Олег
Басилашвили
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- ЕЧХудожник
Евгений
Черняев
- АККомпозитор
Анджей
Кожиньский