Особых примет нет. Сезон 1. Серия 2
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Особых примет нет (сериал, 1978) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.21978, Особых примет нет. Сезон 1. Серия 2
Исторический18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

О той поре деятельности Ф.Дзержинского в 1902-1905 годах, когда он, бежав из Вилюйской тюрьмы, жил в Польше.

Страна
СССР, Германия, Польша
Жанр
Исторический
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Особых примет нет»