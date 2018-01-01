Wink
Особых примет нет
Актёры и съёмочная группа сериала «Особых примет нет»

Режиссёры

Анатолий Бобровский

Режиссёр

Актёры

Андрей Миронов

АктёрГлазов
Павел Панков

АктёрШевяков
Данута Ковальска

Danuta Kowalska
АктрисаЕлена Гуровская
Пётр Гарлицкий

Piotr Garlicki
АктёрФ.Э.Дзержинский
Ээве Киви

АктрисаАльдона
Марек Новаковски

Marek Nowakowski
АктёрВинцент
Агата Рзешевская

Agata Rzeszewska
АктрисаЮлия Гольдман
Донатас Банионис

АктёрГартинг
Виктор Шульгин

Актёр
Григорий Абрикосов

Актёрпровокатор Азеф
Иван Бычков

Актёр
Валентин Никулин

АктёрКазимир Карбовский
Олег Басилашвили

АктёрКирилл Прокопьевич Николаев
Юрий Назаров

АктёрИван Прохоров

Сценаристы

Юлиан Семенов

Сценарист

Художники

Евгений Черняев

Художник

Композиторы

Анджей Кожиньский

Andrzej Korzynski
Композитор