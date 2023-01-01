Биография

Андрей Тарковский — театральный и кинорежиссер, сценарист. В 1980 году получил звание Народного артиста Советского Союза. Родился 4 апреля 1932 года. Образование режиссера получил, окончив ВГИК, обучение в котором совпало с важнейшим этапом в развитии советского кино — в 1953-м правительством СССР было решено стремительно увеличить количество выпускаемых фильмов. Так, за год было выпущено 20 кинолент, получивших популярность. Режиссер творил в то время, когда в кино пришло военное поколение. Этим обусловлена тематика и глубина его картин. Популярность получил благодаря участию в создании таких картин, как «Солярис», «Сталкер», снятых в 60-70-е. Кинокритики положительно отзывались о творчестве молодого режиссера. В его фильмах фигурировали образы людей высоконравственных. Его работы складываются в некий цикл картин с похожей тематической линией. Активная творческая карьера Андрея Тарковского в СССР длилась до 1983 года. После этого режиссер продолжил работать за границей.