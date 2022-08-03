Фильм Сталкер (1979)
8.91979, Сталкер
Фантастика, Приключения154 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
На месте падения метеорита образовалась аномальная зона. Здесь исчезают люди и происходят страшные события. Ходят легенды, что в периметре зоны есть тайная комната. Каждый, сумевший туда добраться, может загадать самое главное в жизни желание. Профессор и Писатель решаются на опасный поход. Они нанимают проводника —Сталкера, который много лет водит людей в Зону. Сталкер объясняет, что к комнате не попасть прямым путем. В дороге путников ждет множество опасностей и странных видений. Каждый из них идет к комнате со своими целями. Вот только прошлые желания оказываются не такими уж важными.
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Приключения, Драма, Детектив
КачествоSD
Время154 мин / 02:34
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- АТРежиссёр
Андрей
Тарковский
- Актёр
Александр
Кайдановский
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- Актёр
Николай
Гринько
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- НААктриса
Наташа
Абрамова
- ФЮАктриса
Файме
Юрно
- ЕКАктёр
Е.
Костин
- РРАктёр
Раймо
Ренди
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- АССценарист
Аркадий
Стругацкий
- БССценарист
Борис
Стругацкий
- АТСценарист
Андрей
Тарковский
- АДПродюсер
Александра
Демидова
- СЯАктёр дубляжа
Сергей
Яковлев
- ШАХудожник
Шавкат
Абдусаламов
- НФХудожница
Нэлли
Фомина
- РСХудожник
Рашит
Сафиуллин
- АКОператор
Александр
Княжинский
- ГРОператор
Георгий
Рерберг
- ЛКОператор
Леонид
Калашников
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев