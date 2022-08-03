На месте падения метеорита образовалась аномальная зона. Здесь исчезают люди и происходят страшные события. Ходят легенды, что в периметре зоны есть тайная комната. Каждый, сумевший туда добраться, может загадать самое главное в жизни желание. Профессор и Писатель решаются на опасный поход. Они нанимают проводника —Сталкера, который много лет водит людей в Зону. Сталкер объясняет, что к комнате не попасть прямым путем. В дороге путников ждет множество опасностей и странных видений. Каждый из них идет к комнате со своими целями. Вот только прошлые желания оказываются не такими уж важными.

