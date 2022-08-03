Сталкер
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Сталкер

Фильм Сталкер (1979)

8.91979, Сталкер
Фантастика, Приключения154 мин18+
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О фильме

На месте падения метеорита образовалась аномальная зона. Здесь исчезают люди и происходят страшные события. Ходят легенды, что в периметре зоны есть тайная комната. Каждый, сумевший туда добраться, может загадать самое главное в жизни желание. Профессор и Писатель решаются на опасный поход. Они нанимают проводника —Сталкера, который много лет водит людей в Зону. Сталкер объясняет, что к комнате не попасть прямым путем. В дороге путников ждет множество опасностей и странных видений. Каждый из них идет к комнате со своими целями. Вот только прошлые желания оказываются не такими уж важными.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
154 мин / 02:34

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сталкер»