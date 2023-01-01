Зеркало (фильм, 1974) смотреть онлайн
1974, Зеркало
Драмы102 мин0+
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Сюжет
Герой картины мучительно боится потерять любовь и понимание близких людей: матери, любимой женщины, сына. И чувствует, что жизнь с каждым днем все дальше уводит их друг от друга. Пытаясь сохранить семью, он обращается памятью к самым сильным впечатлениям своего детства, стараясь в том, детском, мировосприятии найти опору и оправдание своим сегодняшним переживаниям.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- АТРежиссёр
Андрей
Тарковский
- Актриса
Маргарита
Терехова
- Актёр
Олег
Янковский
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- Актёр
Филипп
Янковский
- ИДАктёр
Игнат
Данильцев
- Актёр
Николай
Гринько
- АДАктриса
Алла
Демидова
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- ЛТАктриса
Лариса
Тарковская
- АМСценарист
Александр
Мишарин
- АТСценарист
Андрей
Тарковский
- АТСценарист
Арсений
Тарковский
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- НФХудожница
Нэлли
Фомина
- ГРОператор
Георгий
Рерберг
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев
- ИСКомпозитор
Иоганн
Себастьян Бах