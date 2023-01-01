Зеркало
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Зеркало (фильм, 1974) смотреть онлайн

1974, Зеркало
Драмы102 мин0+

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Сюжет

Герой картины мучительно боится потерять любовь и понимание близких людей: матери, любимой женщины, сына. И чувствует, что жизнь с каждым днем все дальше уводит их друг от друга. Пытаясь сохранить семью, он обращается памятью к самым сильным впечатлениям своего детства, стараясь в том, детском, мировосприятии найти опору и оправдание своим сегодняшним переживаниям.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеркало»

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