Ты и я
Актёры и съёмочная группа фильма «Ты и я»

Режиссёры

Лариса Шепитько

Режиссёр

Актёры

Леонид Дьячков

АктёрПётр
Юрий Визбор

АктёрСаша
Алла Демидова

АктрисаКатя
Наталья Бондарчук

АктрисаНадя
Леонид Марков

АктёрСергей
Владимир Носик

АктёрКолька
Олег Ефремов

АктёрОлег Павлович
Виктор Шульгин

Актёр
Наталья Швец

Актрисапациентка
Александр Январев

АктёрВалька
Лидия Константинова

Актриса
Александр Ширвиндт

Актёр
П. Ермаков

Актёрпациент
Михаил Бочаров

Актёручастковый
Михаил Розанов

Актёр
Зоя Исаева

Актриса
Андрей Николаев

Актёрклоун Андрюша
Мстислав Запашный

Актёракробат
Анатолий Фирсов

Актёр
Роберт Росс

Актёр
Георгий Петровский

Актёр

Сценаристы

Лариса Шепитько

Сценарист
Геннадий Шпаликов

Сценарист

Продюсеры

Валентин Маслов

Продюсер

Операторы

Александр Княжинский

Оператор

Композиторы

Альфред Шнитке

Композитор