Актёры и съёмочная группа фильма «Ты и я»
Режиссёры
Актёры
АктёрПётр
Леонид Дьячков
АктёрСаша
Юрий Визбор
АктрисаКатя
Алла Демидова
АктрисаНадя
Наталья Бондарчук
АктёрСергей
Леонид Марков
АктёрКолька
Владимир Носик
АктёрОлег Павлович
Олег Ефремов
Актёр
Виктор Шульгин
Актрисапациентка
Наталья Швец
АктёрВалька
Александр Январев
Актриса
Лидия Константинова
Актёр
Александр Ширвиндт
Актёрпациент
П. Ермаков
Актёручастковый
Михаил Бочаров
Актёр
Михаил Розанов
Актриса
Зоя Исаева
Актёрклоун Андрюша
Андрей Николаев
Актёракробат
Мстислав Запашный
Актёр
Анатолий Фирсов
Актёр
Роберт Росс
Актёр