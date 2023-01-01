Биография

Юрий Визбор — актер, писатель, поэт, певец и журналист. Родился в Москве 20 июня 1934 года. Первые стихи будущий артист написал в 14 лет, находясь в летнем лагере. Занимался футболом и мечтал стать летчиком, но поступил на педагога, поддавшись уговорам друга. Благодаря ему же Юрий освоил первые аккорды, полюбил поэзию и музыку. В вузе началась творческая карьера — писал песни, путешествовал по живописным уголкам страны, занимался художественной самодеятельностью. Первые музыкальные произведения — «Парень из Кентукки», «Мадагаскар», «Синие горы» и другие. Позже Юрий Визбор работал на радио, писал сценарии к фильмам, выступал с концертами, выпускал поэтические сборники, получал творческие награды СССР. В 60-х начал сниматься в кино — «Красная палатка», «Июльский дождь», «Рудольфио», «Возмездие» и другие. Известная лента — «Семнадцать мгновений весны». Его творческое наследие поражает — сотни песен, десятки фильмов, уникальные и ценные статьи, книги. Личная разработка — жанр песня-репортаж. Юрий Визбор основоположник студенческой, авторской и туристской песни.