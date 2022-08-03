Начало
Wink
Фильмы
Начало
9.41970, Начало
Драма, Мелодрама103 мин12+

Начало (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Советская драма с Инной Чуриковой в главной роли о девушке из провинциального городка, мечтающей стать известной актрисой.

Скромная ткачиха Паша Строганова живет в небольшом городе Реченск. Во время спектакля на начинающую актрису обращает внимание известный режиссер и приглашает Пашу на главную роль в своем историческом фильме о Жанне д`Арк. Теперь у девушки есть интересная перспективная роль и любимый мужчина рядом, но тем и отличается реальная жизнь от сказки — в один момент можно потерять все.

Какая судьба ожидает Пашу Строганову, узнаете в драме Глеба Панфилова «Начало» — фильм 1970 года можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink прямо сейчас!

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Начало»