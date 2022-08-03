Начало (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Советская драма с Инной Чуриковой в главной роли о девушке из провинциального городка, мечтающей стать известной актрисой.



Скромная ткачиха Паша Строганова живет в небольшом городе Реченск. Во время спектакля на начинающую актрису обращает внимание известный режиссер и приглашает Пашу на главную роль в своем историческом фильме о Жанне д`Арк. Теперь у девушки есть интересная перспективная роль и любимый мужчина рядом, но тем и отличается реальная жизнь от сказки — в один момент можно потерять все.



