Начало (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Советская драма с Инной Чуриковой в главной роли о девушке из провинциального городка, мечтающей стать известной актрисой.
Скромная ткачиха Паша Строганова живет в небольшом городе Реченск. Во время спектакля на начинающую актрису обращает внимание известный режиссер и приглашает Пашу на главную роль в своем историческом фильме о Жанне д`Арк. Теперь у девушки есть интересная перспективная роль и любимый мужчина рядом, но тем и отличается реальная жизнь от сказки — в один момент можно потерять все.
Какая судьба ожидает Пашу Строганову, узнаете в драме Глеба Панфилова «Начало» — фильм 1970 года
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Глеб
Панфилов
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актриса
Валентина
Теличкина
- ТСАктриса
Татьяна
Степанова
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Михаил
Кононов
- НСАктриса
Нина
Скоморохова
- ТБАктриса
Татьяна
Бедова
- ЮКАктёр
Юрий
Клепиков
- ГБАктёр
Геннадий
Беглов
- ЮВАктёр
Юрий
Визбор
- ЕГСценарист
Евгений
Габрилович
- Сценарист
Глеб
Панфилов
- АТПродюсер
А.
Тарасов
- МАМонтажёр
Мария
Амосова
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган
- МККомпозитор
Майкл
Карр