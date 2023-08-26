Биография

Глеб Панфилов – режиссер, сценарист. Родился в 1934 г. в семье редактора и экономиста в Магнитогорске. Первое образование – техническое: в 1957 году молодой химик с дипломом УПУ отправился на завод в Свердловск. В 1960 г. поступил во ВГИК. Выбор остановил на операторском факультете. Затем закончил режиссерский. После вуза зачислен штатным сотрудником «Ленфильма». Был дважды женат. О первой жене режиссера известно мало. У пары родился сын Анатолий (1957). Вторая жена, Инна Чурикова, стала для Панфилова настоящей музой на долгие годы. Для нее он писал свои сценарии. Чурикова снималась во многих ролях фильмов Глеба Панфилова-режиссера. Этот брак считается одним из самых крепких в творческих союзах. Сын Иван (1978 г. р.) закончил МГИМО. В 1966 г. зритель увидел дебютный фильм Глеба Панфилова под названием «В огне брода нет». Лента получила одну из наград кинофестиваля, который проходил в Локарно. В 1970 г. вышел культовый фильм «Начало». Затем последовали драмы «Прошу слова», «Васса». Сегодня на счету Глеба Панфилова более 20 премий и наград, среди которых – «Ника», «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля, «Золотой орел». В 2001 г. снял экранную версию книги Солженицына «В круге первом». Фильм был высоко оценен не только в России, но и за ее пределами.