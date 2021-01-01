Иван Денисович
Wink
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Иван Денисович
7.92021, Иван Денисович
Драмы100 мин18+
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Иван Денисович (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Историческая драма по рассказу лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Обладатель медали «За оборону Москвы» Иван Денисович Шухов во время очередных боевых действий попадает в немецкий плен. После возвращения на родину его считают предателем и шпионом. Так герой Великой Отечественной войны в одночасье становится каторжником. Но Шухов стойко переносит выпавшие на его долю тяготы, ведь на свободе мужчину ждут повзрослевшие дочери, и мысль о встрече с ними дает ему силы жить. Один день из жизни заключенного ГУЛАГа № Щ-854 вы увидите, когда будете смотреть фильм «Иван Денисович» в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Денисович»

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