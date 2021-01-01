Иван Денисович (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Историческая драма по рассказу лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Обладатель медали «За оборону Москвы» Иван Денисович Шухов во время очередных боевых действий попадает в немецкий плен. После �возвращения на родину его считают предателем и шпионом. Так герой Великой Отечественной войны в одночасье становится каторжником. Но Шухов стойко переносит выпавшие на его долю тяготы, ведь на свободе мужчину ждут повзрослевшие дочери, и мысль о встрече с ними дает ему силы жить. Один день из жизни заключенного ГУЛАГа № Щ-854 вы увидите, когда будете смотреть фильм «Иван Денисович» в видеосервисе Wink.



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