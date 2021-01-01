Иван Денисович (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Историческая драма по рассказу лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Обладатель медали «За оборону Москвы» Иван Денисович Шухов во время очередных боевых действий попадает в немецкий плен. После �возвращения на родину его считают предателем и шпионом. Так герой Великой Отечественной войны в одночасье становится каторжником. Но Шухов стойко переносит выпавшие на его долю тяготы, ведь на свободе мужчину ждут повзрослевшие дочери, и мысль о встрече с ними дает ему силы жить. Один день из жизни заключенного ГУЛАГа № Щ-854 вы увидите, когда будете смотреть фильм «Иван Денисович» в видеосервисе Wink.
Иван Денисович смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Глеб
Панфилов
- Актёр
Филипп
Янковский
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- АКАктёр
Александр
Караваев
- СААктёр
Степан
Абрамов
- Актёр
Игорь
Савочкин
- СКАктёр
Сергей
Карякин
- ДКАктёр
Денис
Карасёв
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- МХАктёр
Михаил
Хмуров
- Актёр
Владимир
Еремин
- Сценарист
Глеб
Панфилов
- АССценарист
Александр
Солженицын
- МППродюсер
Максим
Панфилов
- ИСПродюсер
Ирина
Савина
- ТАПродюсер
Тимур
Абдуллаев
- КИХудожница
Кира
Истратова
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- МХОператор
Михаил
Хасая
- МАОператор
Михаил
Аграно�вич
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган