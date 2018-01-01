Биография

Степан Абрамов — российский театральный и киноактер, киносценарист. Родился в Ленинграде 7 января 1985 года. В школьные годы занимался спортом. Увлекался музыкой. Отучился в СПбГАТИ, был принят в Московский театр «Ленком». Выходил на сцену в таких известных постановках, как «Королевские игры», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Плач палача», «Тартюф». Степан Абрамов сыграл почти 80 ролей. В кино он дебютировал в небольшой роли в 23-й серии «Улицы разбитых фонарей 5». Снимался в небольших ролях в сериалах «Перегон», «Большая нефть». Также снимался в сериале «Интерны», лентах «Дельта», «Смертельный номер», «Фантом», «Чужая стая», «Катя и Блэк», «Казанова». Сыграл в кинодраме «Иван Денисович». Выступил сценаристом сериала «Экипаж 314», в котором исполнил одну из центральных ролей. Работал над сценарием к комедии «Кореша».