Сериал Ухожу красиво (2023 год) смотреть онлайн

Сюжет

Неизлечимо больной полицейский становится супергероем. Комедийный боевик с Владимиром Яглычем от создателей «Фишера».



Полицейский Борис Фадеев систематически опаздывает на работу, избегает лишних задач и уклоняется от ответственности, взяв на себя роль худшего сотрудника отдела. Мужчина злоупотребляет алкоголем, переживает депрессию и находится на грани развода, пока врачи не ставят Борису смертельный диагноз. Так ленивый опер решает провести время с пользой и преображается до неузнаваемости.



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