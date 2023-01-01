Ухожу красиво
Wink
Сериалы
Ухожу красиво
8.82023, Ухожу красиво 2 сезона
Комедии18+
Полицейский, узнав, что жить ему осталось недолго, становится настоящим героем. Комедийный боевик с Владимиром Яглычем

Сериал Ухожу красиво (2023 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Неизлечимо больной полицейский становится супергероем. Комедийный боевик с Владимиром Яглычем от создателей «Фишера».

Полицейский Борис Фадеев систематически опаздывает на работу, избегает лишних задач и уклоняется от ответственности, взяв на себя роль худшего сотрудника отдела. Мужчина злоупотребляет алкоголем, переживает депрессию и находится на грани развода, пока врачи не ставят Борису смертельный диагноз. Так ленивый опер решает провести время с пользой и преображается до неузнаваемости.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ухожу красиво»

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