Биография

Никита Дювбанов — российский актер, телеведущий и шоумен. Родился в Москве 21 октября 1982 года. С ранних лет Никита интересовался литературой, с большим удовольствием участвовал в школьных концертах и постановках. Многие учителя подмечали его талант и пророчили большое будущее на сцене. Несмотря на тягу к актерскому мастерству после школы поступил на авиационный факультет, но по специальности так и не работал. По окончании университета решился на построение актерской карьеры. В 2008 году Никита Дювбанов стал ведущим шоу «Стерео утро» и «Детектор правды». Вскоре талантливого молодого человека пригласили сыграть в фильме «Вдребезги». Далее последовала главная роль в сериале «Половинки». На сегодняшний день фильмография актера насчитывает 30 работ. Его можно увидеть в таких проектах, как «#СеняФедя», «Беспринципные», «Половинки», «Привычка расставаться», «Анна-детективъ», «Охота на дьявола» и другие.