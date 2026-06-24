Ксения — образцовая жена и мать. Она во всем слушается своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание со стороны Ксении как должное. Узнав об измене мужа, Ксения случайно убивает его во время секса. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ как заработать на жизнь, ведь собственных денег у Ксении нет, а использовать счета мужа без его присутствия она не может.

