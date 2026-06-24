8.12022, Свободна по неосторожности. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Криминал18+
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Свободна по неосторожности (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Ксения — образцовая жена и мать. Она во всем слушается своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание со стороны Ксении как должное. Узнав об измене мужа, Ксения случайно убивает его во время секса. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ как заработать на жизнь, ведь собственных денег у Ксении нет, а использовать счета мужа без его присутствия она не может.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЮТРежиссёр
Юлия
Трофимова
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актёр
Олег
Гаас
- Актёр
Юрий
Ицков
- ТСАктриса
Татьяна
Саруханова
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- ИВАктёр
Илья
Варанкин
- Актёр
Александр
Горелов
- Актёр
Никита
Дювбанов
- ГКАктриса
Галина
Кашковская
- ЮТСценарист
Юлия
Трофимова
- МШСценарист
Мария
Шульгина
- ЕТСценарист
Елизавета
Тихонова
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- СМПродюсер
Софья
Митрофанова
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ДСПродюсер
Дмитрий
Свит
- МНПродюсер
Мария
Наумидис
- ЕШПродюсер
Екатерина
Шувалова
- АДХудожница
Ася
Давыдова
- ИЖМонтажёр
Иван
Жучков
- ИБМонтажёр
Илья
Бакеркин
- АГОператор
Антон
Громов
- СШКомпозитор
Сергей
Штерн