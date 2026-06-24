Свободна по неосторожности. Сезон 1. Серия 3
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Свободна по неосторожности
1-й сезон
3-я серия
8.02022, Свободна по неосторожности. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Криминал18+

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Свободна по неосторожности (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Ксения — образцовая жена и мать. Она во всем слушается своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание со стороны Ксении как должное. Узнав об измене мужа, Ксения случайно убивает его во время секса. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ как заработать на жизнь, ведь собственных денег у Ксении нет, а использовать счета мужа без его присутствия она не может.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свободна по неосторожности»