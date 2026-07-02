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Свободна по неосторожности
Актёры и съёмочная группа сериала «Свободна по неосторожности»

Актёры и съёмочная группа сериала «Свободна по неосторожности»

Режиссёры

Юлия Трофимова

Юлия Трофимова

Режиссёр

Актёры

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

АктрисаКсения
Александр Яценко

Александр Яценко

АктёрОлег Капронов
Павел Ворожцов

Павел Ворожцов

АктёрАртём
Юлия Александрова

Юлия Александрова

АктрисаЕвгения
Олег Гаас

Олег Гаас

АктёрКирилл
Юрий Ицков

Юрий Ицков

АктёрСергей Ефимович
Татьяна Саруханова

Татьяна Саруханова

Актрисапродавец
Алексей Золотовицкий

Алексей Золотовицкий

Актёрведущий
Дмитрий Колчин

Дмитрий Колчин

Актёрдежурный
Илья Варанкин

Илья Варанкин

Актёрнаркоман
Александр Горелов

Александр Горелов

Актёрпреподаватель в художественном училище
Никита Дювбанов

Никита Дювбанов

Актёрагент по продаже автомобилей
Галина Кашковская

Галина Кашковская

АктрисаГалина

Сценаристы

Юлия Трофимова

Юлия Трофимова

Сценарист
Мария Шульгина

Мария Шульгина

Сценарист
Елизавета Тихонова

Елизавета Тихонова

Сценарист

Продюсеры

Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Гевонд Андреасян

Продюсер
Софья Митрофанова

Софья Митрофанова

Продюсер
Макар Кожухов

Макар Кожухов

Продюсер
Марина Катая

Марина Катая

Продюсер
Илья Шувалов

Илья Шувалов

Продюсер
Дмитрий Свит

Дмитрий Свит

Продюсер
Мария Наумидис

Мария Наумидис

Продюсер
Екатерина Шувалова

Екатерина Шувалова

Продюсер

Художники

Ася Давыдова

Ася Давыдова

Художница

Монтажёры

Иван Жучков

Иван Жучков

Монтажёр
Илья Бакеркин

Илья Бакеркин

Монтажёр

Операторы

Антон Громов

Антон Громов

Оператор

Композиторы

Сергей Штерн

Сергей Штерн

Sergei Stern
Композитор