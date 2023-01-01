Биография

Александр Горелов — российский актер театра и кино, родился в Латвии 30 июня 1981 года. Несмотря на то, что Александр с 1994 года был участником молодежного театра «Балаганчик» в Латвии, а в 2001-2002 годах — актером Рижского Театра Русской Драмы имени Михаила Чехова, актерское образование получил лишь в 2006 году в Театральном училище им.Щукина на курсе В.П. Поглазова. В 2004 году представлял Россию на международном фестивале античной драматургии на Кипре. Фильмография Александра Горелова насчитывает более 30 кинокартин. Наиболее известен по короткометражке «Поле, клоуны, яблоко…», драме «Долина роз», детективам «Федор Плевако. Царская милость», «Идеальное убийство», фэнтези «Эликсир», мелодраме «Тень дракона», фильму и сериалу «Джетлаг».