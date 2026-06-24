Свободна по неосторожности. Сезон 1
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Свободна по неосторожности
1-й сезон

Свободна по неосторожности (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Свободна по неосторожности. Сезон 1 5 серий
Комедия, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ксения — образцовая жена и мать. Она во всем слушается своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание со стороны Ксении как должное. Узнав об измене мужа, Ксения случайно убивает его во время секса. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ как заработать на жизнь, ведь собственных денег у Ксении нет, а использовать счета мужа без его присутствия она не может.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свободна по неосторожности»