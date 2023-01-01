Чужие деньги (сериал, 2025) смотреть онлайн

Криминальная драма, в которой Максим Матвеев играет сразу две роли. Сериал «Чужие деньги» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink, проект от сценариста «The Телки» и «Первый номер» Сергея Минаева.



Талантливый аферист Алексей Воронов разозлил не тех людей и вынужден податься в бега. Чтобы скрыться от преследования, он использует в своих целях неудачника из провинции Юру Афанасьева, который невероятно на него похож. Но все выходит из-под контроля, Алексея убивают, а Юра занимает его место. Теперь парню придется стать тем самым аферистом, жить в чужой квартире, встречаться с чужой девушкой и участвовать в теневых сделках. Внезапно Юра оказывается в центре опасной игры, окруженный криминальными личностями, продажными чиновниками и силовиками. Чтобы выжить и не упустить шанс на роскошную жизнь, ему нужно срочно научиться быть другим человеком.



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