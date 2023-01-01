Биография

Игорь Твердохлебов — режиссер и продюсер. Родился в Ивантеевке 25 июня 1983 года. В 2015 году окончил Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина. Еще во время учебы Игорь начал снимать короткометражные фильмы. Сначала Твердохлебов работал режиссером монтажа в цикле документальных фильмов «Земное и Небесное», а позже продолжил работу в этой должности в студии «Остров». Работая над развлекательно-познавательным проектом «Галилео» для телеканала СТС, режиссер также занимался монтажом и озвучкой. Игорь Твердохлебов — режиссер оригинального городского фэнтези more.tv «Библиотекарь» 2023 года. Также кинодеятель известен по таким проектам, как фэнтези «Территория», 2 сезон психологической драмы «Триггер» и 3 сезон криминальной драмы «Мажор». Дебютным полнометражным фильмом режиссера стала комедийная мелодрама Love 2020 года.