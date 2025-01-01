Чужие деньги (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа», Юру Афанасьева, провинциала-неудачника, как две капли воды похожего на самого Воронова. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса.



В просторной квартире, на встречах, в постели с его девушкой Алиной — теперь Афанасьеву придётся занять чужое место, стать другим человеком и с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков. И наконец-то заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал.



