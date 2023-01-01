Чужие деньги (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Остросюжетный сериал, в котором провинциальный парень внезапно становится крипто-мошенником. Не пропустите 1 сезон нового проекта «Чужие деньги» — сериал смотреть можно на видеосервисе Wink. В главных ролях Максим Матвеев, Стася Милославская и Гоша Куценко.



В первом сезоне мы знакомимся с гениальным мошенником Алексеем Вороновым, зарабатывающим на криптовалютных махинациях. Он ведет роскошную жизнь, держит под рукой верных подельников и встречается с любимой девушкой Алиной. Все рушится, когда молодой человек совершает ошибку, из-за которой за ним начинают охотиться бандиты. К ним присоединяется чиновник Свиницкий: у него Алексей тоже украл большую сумму денег. В попытке скрыться аферист решает вместо себя подсадить внешне похожего провинциала Юру Афанасьева. Однако план проваливается: Алексея убивают, а Юра внезапно полноценно занимает его место. Теперь простому парню предстоит выживать под видом харизматичного афериста, разруливая его криминальное наследие.



Сможет ли обычный парень из провинции превратиться в хитрого мошенника и не попасть в лапы преследователей? Узнаем в сериале «Чужие деньги» — 1 сезон уже доступен онлайн на Wink.



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