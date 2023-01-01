Биография

Андрей Шишканов — российский продюсер. Родился в Москве 29 июня 1980 года. В 2001 году будущий кинодеятель окончил Московский авиационный институт, а уже в 2004 году стал управляющим партнером и гендиректором Агентства маркетинговых коммуникаций группы компаний Planeta Inform. Далее Андрей начал работать совладельем журнала «Бюллетень кинопрокатчика» и генеральным директором PR-агентства «Сарафан». Также с 2014 года он преподает продюсерское мастерство во ВГИКе и курс киномаркетинга в Академии Н.С. Михалкова. В 2014 году Андрей Шишканов стал сопродюсером телепрограммы «Такое кино». В 2015 году совместно с кинокомпанией «ТриоФильм» выступил продюсером ленты «SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!». Кинодеятель наиболее известен по таким проектам, как сериал о жизни четких пензенских пацанов «Зема», веселая современная сказка для всей семьи «Домовой», ретрохоррор «Кольская сверхглубокая», сиквел романтической комедии Романа Каримова «Неадекватные люди 2», тропический сиквел комедийного хита «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», а также приключенческий мультфильм «Мальчик-дельфин».