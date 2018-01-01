Биография

Ростислав Лаврентьев – актер театра и кино, режиссер театральных постановок, родился в 1981 году. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Дело гастронома № 1», «Фантом», «Псих» и др. В 2002 году стал выпускником студии МХАТ (курс О. Табакова и М. Лобанова). После окончания вуза участвовал в постановках театра драмы в Риге. С 2005 служил в театре в качестве постановщика и актера. С 2007 года вошел в труппу театра МХТ им. Чехова. Свою кинокарьеру начал в 2005 году. Дебютным фильмом Ростислава Лаврентьева стал британский телевизионный криминальный детектив «Архангел» с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Затем актер снялся в сериале «След». В 2011 году участвовал в многосерийной исторической драме «Дело гастронома № 1». Партнерами по съемочной площадке стали Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Юлия Пересильд, Мария Шукшина и др. В 2014 году на экраны вышла полнометражная приключенческая комедия «День дурака» с участием актера. В 2016 году небольшую роль Ростислав Лаврентьев сыграл в комедийной мелодраме «Кризис нежного возраста». В 2019 году его фильмография пополнилась сериалом «Фантом». В 2020 году актер был задействован в съемках многосерийной киноленты «Псих».