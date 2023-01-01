Ухожу красиво. Сезон 1 смотреть онлайн

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Экшен-комедия о героизме полицейского-аутсайдера, которому больше нечего терять. Если вам нравятся истории, которые балансируют между юмором и драматизмом, скорее включайте 1 сезон «Ухожу красиво» — сериал смотреть онлайн можно на портале Wink!



В первом сезоне вы узнаете, как далеко Бориса Фадеева завели самобичевание и злоупотребление алкоголем: жена подает на развод, на работе не доверяют серьезных дел, а собственная дочь стыдится. Даже близкий друг (и напарник по совместительству) бросил попытки вернуть товарища к нормальной жизни. Внезапно Фадеев начинается вести себя так, словно его подменили: всегда трезвый и внимательный, первым приходит на работу и рискует жизнью ради спасения других. Неужели Борис нашел способ вернуть себе контроль над собственной жизнью?



Сможет ли теперь Борис Фадеев стать примером для дочери? Узнаете, какой ценой полицейский станет героем, когда начнете смотреть «Ухожу красиво» — сериал (2023) онлайн доступен на Wink, все серии 1 сезона уже ждут вас!



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