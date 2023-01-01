Ухожу красиво (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

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Теперь уже бывший полицейский Борис Фадеев устраивается на работу продавцом и пытается отговорить дочь идти работать в полицию. Смотрите сериал «Ухожу красиво»: 2 сезон — в онлайн-кинотеатре Wink.



Борис не смог стать тем героем, которым стремился, и погибнуть под пулями, а теперь и его жена Катя знает о диагнозе. Работать полицейским он больше не может и устраивается на свободную вакансию в магазин, но отказаться от прошлого полностью не получается. Вдобавок ко всему дочь Настя, вдохновленная отцом, стремится пойти по его стопам, что, в свою очередь, вызывает опасения Бориса за ее безопасность. Отец должен уберечь дочь от криминального мира, с которым у него остались свои счеты. Не пришло ли время платить по ним?



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