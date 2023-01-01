Ухожу красиво (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн
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Ухожу красиво
Сезон 2 Серия 1
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Ухожу красиво
Сезон 2 Серия 2
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Ухожу красиво
Сезон 2 Серия 3
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Ухожу красиво
Сезон 2 Серия 4
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Ухожу красиво
Сезон 2 Серия 5
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Ухожу красиво
Сезон 2 Серия 6
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Ухожу красиво
Сезон 2 Серия 7
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Ухожу красиво
Сезон 2 Серия 8
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Ухожу красиво
Сезон 2 Серия 9
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Ухожу красиво
Сезон 2 Серия 10
Сюжет
Теперь уже бывший полицейский Борис Фадеев устраивается на работу продавцом и пытается отговорить дочь идти работать в полицию. Смотрите сериал «Ухожу красиво»: 2 сезон — в онлайн-кинотеатре Wink.
Борис не смог стать тем героем, которым стремился, и погибнуть под пулями, а теперь и его жена Катя знает о диагнозе. Работать полицейским он больше не может и устраивается на свободную вакансию в магазин, но отказаться от прошлого полностью не получается. Вдобавок ко всему дочь Настя, вдохновленная отцом, стремится пойти по его стопам, что, в свою очередь, вызывает опасения Бориса за ее безопасность. Отец должен уберечь дочь от криминального мира, с которым у него остались свои счеты. Не пришло ли время платить по ним?
Справится ли Борис с новыми реалиями своей жизни? Смотреть «Ухожу красиво» 2 сезон онлайн приглашаем на Wink!
Сериал Ухожу красиво 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- МПРежиссёр
Миша
Поляков
- Актёр
Владимир
Яглыч
- МААктриса
Мария
Ахметзянова
- Актёр
Нодари
Джанелидзе
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Катя
Кабак
- Актриса
Ирина
Темичева
- Актёр
Алексей
Гришин
- РЛАктёр
Ростислав
Лаврентьев
- ПВСценарист
Павел
Воронин
- ЕДСценарист
Егор
Дмитрюков
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ЕМХудожница
Елизавета
Москвина
- НСХудожник
Ника
Сергеева
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- Оператор
Станислав
Шарков
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев