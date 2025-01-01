Ухожу красиво. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Ухожу красиво
2-й сезон
7-я серия
8.82025, Ухожу красиво. Сезон 2. Серия 7
Комедия18+

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Ухожу красиво (сериал, 2025) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В начале второго сезона Борис после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что Борис все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь Боря работает в магазине продавцом, но разве можно уйти от истинного предназначения?

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ухожу красиво»