Степанова памятка (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
8.81976, Степанова памятка
Фэнтези80 мин18+
О фильме
О талантливом рудознатце Степане, его любви к хозяйке Медной горы, открывшей перед Степаном мир «души камня». Эта любовь преобразила и погубила его. Но «Степанова памятка» - дочь мастера Танюша унаследовала от отца гордый характер, талант и упорство. Девушка с молодым барином Турчаниновым поехала в Петербург, чтобы увидеть Малахитовую Комнату - и выполнить, тем самым, завет отца.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КЕРежиссёр
Константин
Ершов
- ЛЧАктриса
Лариса
Чикурова
- ГЕАктёр
Геннадий
Егоров
- Актриса
Ирина
Губанова
- НААктриса
Наталья
Андрейченко
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- ЛКАктёр
Лев
Круглый
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- Актёр
Михаил
Светин
- БААктёр
Борис
Аракелов
- Актёр
Аркадий
Трусов
- КЕСценарист
Константин
Ершов
- Сценарист
Глеб
Панфилов
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган