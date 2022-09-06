Степанова памятка (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

О талантливом рудознатце Степане, его любви к хозяйке Медной горы, открывшей перед Степаном мир «души камня». Эта любовь преобразила и погубила его. Но «Степанова памятка» - дочь мастера Танюша унаследовала от отца гордый характер, талант и упорство. Девушка с молодым барином Турчаниновым поехала в Петербург, чтобы увидеть Малахитовую Комнату - и выполнить, тем самым, завет отца.

