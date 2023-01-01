В огне брода нет (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В санитарном поезде, вывозящем раненых с фронтов гражданской войны, работает медсестрой комсомолка Таня Теткина. Совсем юная, застенчивая девушка искренне и самоотверженно предана своему делу. Она далеко не все еще понимает из происходящего вокруг, многое лишь смутно ощущает, пытаясь вырази�ть это своими рисунками и отношением к близким людям, которых она находит и теряет в эти трудные дни.



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