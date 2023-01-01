В огне брода нет (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
8.71967, В огне брода нет
Драмы, Военные89 мин18+
Сюжет
В санитарном поезде, вывозящем раненых с фронтов гражданской войны, работает медсестрой комсомолка Таня Теткина. Совсем юная, застенчивая девушка искренне и самоотверженно предана своему делу. Она далеко не все еще понимает из происходящего вокруг, многое лишь смутно ощущает, пытаясь вырази�ть это своими рисунками и отношением к близким людям, которых она находит и теряет в эти трудные дни.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Глеб
Панфилов
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актёр
Михаил
Кононов
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- Актёр
Михаил
Глузский
- Актриса
Майя
Булгакова
- АМАктёр
Анатолий
Маренич
- Актёр
Владимир
Кашпур
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ВБАктёр
Вадим
Бероев
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- ЕГСценарист
Евгений
Габрилович
- Сценарист
Глеб
Панфилов
- ННПродюсер
Николай
Неелов
- НВХудожница
Наталья
Васильева
- ЕСХудожница
Евгения
Словцова
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган