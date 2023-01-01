В огне брода нет
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В огне брода нет

В огне брода нет (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

8.71967, В огне брода нет
Драмы, Военные89 мин18+

Сюжет

В санитарном поезде, вывозящем раненых с фронтов гражданской войны, работает медсестрой комсомолка Таня Теткина. Совсем юная, застенчивая девушка искренне и самоотверженно предана своему делу. Она далеко не все еще понимает из происходящего вокруг, многое лишь смутно ощущает, пытаясь выразить это своими рисунками и отношением к близким людям, которых она находит и теряет в эти трудные дни.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В огне брода нет»