Биография

Татьяна Бедова — российская и советская актриса кино и театра. Родилась в Ленинграде 13 августа 1946 года. Имеет почетное звание заслуженной артистки России. С ранних лет будущая актриса мечтала связать свою жизнь с театром. Получив среднее образование, стала студенткой драматической студии при Ленинградском театре юного зрителя. Выпустившись в 1968 году, получила работу в труппе Ленинградского ТЮЗа, на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Татьяны Бедовой. Спустя несколько лет стала актрисой Большого драматического театра, во время работы в котором появилась в таких постановках, как «Дачники», «Пиквикский клуб», «Дядя Ваня». На экране впервые появилась в 1969 году, исполнив роль Сонечки Мармеладовой в советской картине «Преступление и наказание». Первый же фильм принес молодой актрисе известность. К самым известным работам советского периода можно отнести также «Салют, Мария!» и «Начало». После распада СССР долгое время почти не снималась и вернулась на экраны уже в двухтысячные годы. Современному зрителю Татьяна Бедова лучше всего известна по сериалам «Литейный» и «Шаман», а также по фильму «Груз». Также пробовала себя в качестве актрисы дубляжа.