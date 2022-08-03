Лейтенант Суворов
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Лейтенант Суворов

Лейтенант Суворов (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.72009, Лейтенант Суворов
Драма, Мелодрама87 мин18+

О фильме

Первые дни войны. Вчерашний выпускник военного училища лейтенант Александр Суворов встает на защиту родного города, из которого бегут перепуганные жители. Обстреляв кучку немцев, Суворов и его товарищи всерьез думают, что это и есть война.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Лейтенант Суворов»