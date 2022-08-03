Лейтенант Суворов (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.72009, Лейтенант Суворов
Драма, Мелодрама87 мин18+
О фильме
Первые дни войны. Вчерашний выпускник военного училища лейтенант Александр Суворов встает на защиту родного города, из которого бегут перепуганные жители. Обстреляв кучку немцев, Суворов и его товарищи всерьез думают, что это и есть война.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- АЛАктёр
Александр
Ляпин
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- АКАктёр
Алексей
Козлов
- Актёр
Сергей
Паршин
- ДААктёр
Дмитрий
Аверин
- КПАктёр
Константин
Панченко
- Актёр
Сергей
Русскин
- ТБАктриса
Татьяна
Бедова
- ИКАктёр
Игорь
Ключников
- АГАктёр
Артем
Гайдуков
- АКСценарист
Алексей
Козлов
- ГОПродюсер
Галина
Ольхина
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ВДОператор
Валерий
Дегтярёв
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров