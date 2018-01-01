Wink
Фильмы
Лейтенант Суворов
Актёры и съёмочная группа фильма «Лейтенант Суворов»

Режиссёры

Алексей Козлов

Режиссёр

Актёры

Александр Ляпин

АктёрСуворов
Светлана Смирнова-Марцинкевич

АктрисаАнюта
Алексей Козлов

Актёр
Сергей Паршин

АктёрСамохин
Дмитрий Аверин

АктёрТимоха
Константин Панченко

Актёрповаренок
Сергей Русскин

АктёрНиколай Петрович
Татьяна Бедова

Актрисамать Суворова
Игорь Ключников

АктёрПерфилов
Артем Гайдуков

АктёрЛяушин

Сценаристы

Алексей Козлов

Сценарист

Продюсеры

Галина Ольхина

Продюсер
Ольга Манеева

Продюсер
Сергей Щеглов

Продюсер

Монтажёры

Максим Григорьев

Монтажёр

Операторы

Валерий Дегтярёв

Оператор

Композиторы

Максим Кошеваров

Композитор