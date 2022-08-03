Приключения маленького папы
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Приключения маленького папы

Приключения маленького папы (фильм, 1979) смотреть онлайн

8.61979, Приключения маленького папы
Кино для детей, Для самых маленьких62 мин12+

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О фильме

Экранизация повести «Как папа был маленьким» Александра Раскина. Девочка Таня обожает своего отца-капитана и любит слушать рассказы о его детских приключениях. Однажды, наблюдая за ним с балкона, она дает своей фантазии разгуляться и живо воображает папу своим ровесником. И, конечно же, Таня представляет себя рядом с ним.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Кино для детей, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения маленького папы»