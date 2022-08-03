Экранизация повести «Как папа был маленьким» Александра Раскина. Девочка Таня обожает своего отца-капитана и любит слушать рассказы о его детских приключениях. Однажды, наблюдая за ним с балкона, она дает своей фантазии разгуляться и живо воображает папу своим ровесником. И, конечно же, Таня представляет себя рядом с ним.

