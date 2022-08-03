Приключения маленького папы (фильм, 1979) смотреть онлайн
8.61979, Приключения маленького папы
Кино для детей, Для самых маленьких62 мин12+
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О фильме
Экранизация повести «Как папа был маленьким» Александра Раскина. Девочка Таня обожает своего отца-капитана и любит слушать рассказы о его детских приключениях. Однажды, наблюдая за ним с балкона, она дает своей фантазии разгуляться и живо воображает папу своим ровесником. И, конечно же, Таня представляет себя рядом с ним.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Кино для детей, Для самых маленьких
КачествоSD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Крупко
- ВЮАктёр
Валентин
Юцкевич
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- НЗАктриса
Нина
Зоткина
- ВГАктёр
Владимир
Герасимов
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- ТБАктриса
Татьяна
Бедова
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ЮПАктёр
Юрий
Плесневич
- АКАктёр
Андрей
Кронштатов
- ОПАктриса
Ольга
Попова
- ДКСценарист
Дмитрий
Крупко
- ВГПродюсер
Виталий
Голубев
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- АЧОператор
Алексей
Чардынин
- БСКомпозитор
Борис
Савельев