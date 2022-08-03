Белорусский вокзал (фильм, 1971) смотреть онлайн
9.61971, Белорусский вокзал
Драма95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 1945-го. Спустя четверть века они встречаются на похоронах боевого товарища. В их душах с новой силой оживает пережитое. Время не властно над их памятью: ветераны сохранили верность фронтовой дружбе, способность жертвовать собой, неистребимую любовь к жизни.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Смирнов
- Актёр
Евгений
Леонов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- АГАктёр
Алексей
Глазырин
- ВСАктёр
Всеволод
Сафонов
- Актриса
Нина
Ургант
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- Актриса
Маргарита
Терехова
- РКАктриса
Раиса
Куркина
- ЮВАктёр
Юрий
Визбор
- АСПродюсер
Алексей
Стефанский
- АБХудожница
Алина
Будникова
- ВБМонтажёр
Валерия
Белова
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- БОКомпозитор
Булат
Окуджава
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке