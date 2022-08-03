Белорусский вокзал
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Белорусский вокзал

Белорусский вокзал (фильм, 1971) смотреть онлайн

9.61971, Белорусский вокзал
Драма95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 1945-го. Спустя четверть века они встречаются на похоронах боевого товарища. В их душах с новой силой оживает пережитое. Время не властно над их памятью: ветераны сохранили верность фронтовой дружбе, способность жертвовать собой, неистребимую любовь к жизни.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белорусский вокзал»