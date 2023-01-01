Биография

Андрей Смирнов – режиссер, актер театра и кино, драматург. Заслуженный артист России. На Каннском фестивале был награжден призом за роль в фильме «Чернов». Андрей Смирнов – сын писателя и общественного деятеля Сергея Смирнова. В его жилах течет еврейская и армянская кровь: дед Сергея был армянским купцом, бабушка – еврейкой. Смирнов окончил режиссерский факультет ВГИКа и активно занимался самообразованием. Он свободно говорит на русском, французском и английском языках. Актер был женат дважды: на Елене Прудниковой и Наталье Рудной. От обоих браков у него двое детей. Дочь Сергея Смирнова Авдотья является женой Анатолия Чубайса. Сейчас актер живет и работает в Москве. Среди самых ярких актерских работ Сергея Смирнова – роль Ивана Бунина в фильме «Дневник его жены», удостоенная четырех премий. Фильмы «В круге первом», «Отцы и дети», «Медная бабушка» получили широкое признание. Роль Смирнова в драме «Елена» является значительной не только для российского, но и для мирового кинематографа. Среди режиссерских работ стоит выделить «Белорусский вокзал» и «Пядь земли». В 2019 году, после продолжительного перерыва, Смирнов снял историческую драму «Француз».