2 дня (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.82011, 2 дня
Драмы, Комедии89 мин18+
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Сюжет
Петр Дроздов, высокопоставленный чиновник из Москвы, приезжает в провинциальный музей полузабытого классика русской литературы по просьбе губернатора области, который хочет отнять у музея земельные владения и построить на них новую резиденцию. И поначалу Дроздов поддерживает это решение, �но знакомство с Машей, молодым литературоведом, работающей в музее заместителем директора, меняет его взгляд не только на эту проблему, но и вообще на всю его жизнь…
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Авдотья
Смирнова
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- ЕМАктёр
Евгений
Муравич
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- МСАктриса
Мария
Семенова
- Актёр
Андрей
Смирнов
- ОДАктриса
Ольга
Дыховичная
- АПСценарист
Анна
Пармас
- Сценарист
Авдотья
Смирнова
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ЕСПродюсер
Евгений
Северов
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АПХудожник
Алексей
Покормяк
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- МООператор
Максим
Осадчий
- АСКомпозитор
Алексей
Стеблев