2 дня
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2 дня

2 дня (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.82011, 2 дня
Драмы, Комедии89 мин18+

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Сюжет

Петр Дроздов, высокопоставленный чиновник из Москвы, приезжает в провинциальный музей полузабытого классика русской литературы по просьбе губернатора области, который хочет отнять у музея земельные владения и построить на них новую резиденцию. И поначалу Дроздов поддерживает это решение, но знакомство с Машей, молодым литературоведом, работающей в музее заместителем директора, меняет его взгляд не только на эту проблему, но и вообще на всю его жизнь…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «2 дня»

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