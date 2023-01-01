Биография

Константин Шелестун – российский актер кино и театра. Родился в городе Павлодаре в Казахской ССР 23 февраля 1975 года. С ранних лет будущий актер интересовался театром, мечтал связать с ним свою карьеру. Окончив школу в родном городе, перебрался в Санкт-Петербург, где подал документы в СПбГАТИ. Успешно окончив его, получил работу в труппе Драматического театра Льва Эренбурга. Свои первые серьезные роли Константин Шелестун сыграл именно на его подмостках, выходил на сцену в таких известных спектаклях, как «На дне», «Три сестры», «Ивановъ», и множестве других. Свою частную жизнь актер предпочитает не комментировать. В кино Шелестун дебютировал уже после нескольких лет работы в театре, снявшись в ленте «Агентство НЛС», вышедшей на экраны в 2001 году. Следующие несколько лет не были отмечены заметными киноролями, позже появился в таких популярных проектах, как «Идиот», «Опера. Хроники убойного отдела», «Меченосец». Широкую известность принесли Константину Шелестуну фильмы «Подсадной» и «Два дня». Всего в послужном списке актера более трех десятков ролей в российских фильмах и сериалах. На данный момент является востребованным актером кино, также работает в театре.