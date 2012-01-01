Кококо
Wink
Фильмы
Кококо
7.82012, Кококо
Драмы, Комедии83 мин18+
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Кококо (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Две стороны одной медали – вечная комедия русской жизни. Лиза – питерская интеллигенция. Вика – типичная провинциалка. Лед и пламя. Но волей случая они встретились и сошлись.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кококо»

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