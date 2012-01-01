Кококо (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Две стороны одной медали – вечная комедия русской жизни. Лиза – питерская интеллигенция. Вика – типичная провинциалка. Лед и пламя. Но волей случая они встретились и сошлись.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Авдотья
Смирнова
- Актриса
Анна
Михалкова
- ЕМАктёр
Евгений
Муравич
- Актриса
Юлия
Снигирь
- АПАктриса
Анна
Пармас
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- ЛААктриса
Любовь
Аркус
- ТРАктриса
Татьяна
Рябоконь
- Актёр
Сергей
Борисов
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- АПСценарист
Анна
Пармас
- Сценарист
Авдотья
Смирнова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- АОХудожник
Александр
Осипов
- МН�Художник
Марат
Нигматуллин
- ДБХудожник
Дмитрий
Буковский
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- МООператор
Максим
Осадчий
- Композитор
Сергей
Шнуров