Осень

Осень (фильм, 1974) смотреть онлайн

9.01974, Осень
Мелодрама87 мин12+
О фильме

В юности они любили друг друга, но потом расстались. Илья женился, Александра вышла замуж, но семейная жизнь у обоих не сложилась. Встретившись вновь, они понимают, что по-прежнему любят друг друга, и проводят вместе семь счастливых дней в деревне...

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb