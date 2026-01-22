Осень (фильм, 1974) смотреть онлайн

В юности они любили друг друга, но потом расстались. Илья женился, Александра вышла замуж, но семейная жизнь у обоих не сложилась. Встретившись вновь, они понимают, что по-прежнему любят друг друга, и проводят вместе семь счастливых дней в деревне...

