Биография

Наталья Рудная — советская и российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 10 ноября 1942 года. Отец Натальи — журналист и писатель Владимир Рудный. Девочка росла в окружении книг, творчества и музыки, что стало решающим моментом в выборе профессии. Поступила в Щукинское училище, после окончания которого в 1963 году ушла на службу в Государственный Русский драматический театр Эстонской ССР. В 1981-м стала работать в Центральном академическом театре Советской армии. Дебют в кино состоялся в 1963 году. Роль Иоланты в одноименном музыкальном фильме сразу сделала молодую актрису известной. Ее новая знаковая работа — роль Любаши в историческом мюзикле «Царская невеста». В фильме «Осень», снятом ее мужем Андреем Смирновым, она сыграла главную роль в дуэте с Леонидом Кулагиным. Но продолжать свою кинематографическую биографию Наталья не захотела. 10 лет ее не было на экране, пока не снялась в мелодраме «Хозяйка детского дома». Потом была роль в ленте «Курортный роман», а еще через пять лет — в картине «Связь», где режиссером и сценаристом выступила ее дочь Авдотья Смирнова.