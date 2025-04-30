Июльский дождь (фильм, 1966) смотреть онлайн

Июльский дождь
1966, Июльский дождь
Драма0+
О фильме

Героям фильма - примерно тридцать. Очень часто именно в это время у людей наступает период пересмотра уже выработанных ранее позиций. К такому пересмотру и приходит Лена, героиня этого фильма. Ей многое надо обдумать заново. Она начинает понимать, что прежние оценки поверхностны, все предстает перед ней в ином, более ясном и резком свете. Это порой связано с потерями. Лена теряет бывшего ей самым близким человека, который становится чужим и далеким.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

