Июльский дождь (фильм, 1966) смотреть онлайн

Героям фильма - примерно тридцать. Очень часто именно в это время у людей наступает период пересмотра уже выработанных ранее позиций. К такому пересмотру и приходит Лена, героиня этого фильма. Ей многое надо обдумать заново. Она начинает понимать, что прежние оценки поверхностны, все предстает перед ней в ином, более ясном и резком свете. Это порой связано с потерями. Лена теряет бывшего ей самым близким человека, который становится чужим и далеким.
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Марлен
Хуциев
- Актёр
Зиновий
Гердт
- ББАктёр
Борис
Белоусов
- Актёр
Александр
Митта
- ЮИАктёр
Юрий
Ильчук
- ЮВАктёр
Юрий
Визбор
- ЕУАктриса
Евгения
Уралова
- Актриса
Алла
Покровская
- ИБАктёр
Илья
Былинкин
- ЕКАктриса
Евгения
Козырева
- АГСценарист
Анатолий
Гребнев
- Сценарист
Марлен
Хуциев
- АЯПродюсер
Александр
Яблочкин
- ГКХудожник
Георгий
Колганов
- ААМонтажёр
Алла
Абрамова
- БОКомпозитор
Булат
Окуджава
- ЮВКомпозитор
Юрий
Визбор