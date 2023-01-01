Биография

Алла Покровская — советская актриса. Народная артистка РСФСР и заслуженная артистка РСФСР. Родилась в Москве 18 сентября 1937 года. Алла — мать актера Михаила Ефремова. Родители будущей артистки были против того, чтобы она связывала свою жизнь с театром, поэтому Покровская поступила на филфак педагогического института, который вскоре бросила. Некоторое время Алла занималась в театральном кружке, подготавливая себя к поступлению в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1959 году. Артистка работала в театре «Современник» и в МХТ имени Чехова, а позже занималась преподавательской деятельностью. Дебют Аллы Покровской случился в 1966 году, когда она сыграла в драме «Строится мост». В карьере актрисы было много взлетов, а репертуар ее работ пополнялся культовыми советскими проектами, среди которых ленты «Перед экзаменом», «Июльский дождь», «Охота на лис», «Автопортрет неизвестного» и другие.