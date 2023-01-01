Биография

Марлен Хуциев — режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель специального приза жюри Венецианского кинофестиваля. Родился в Тифлисе 4 октября 1925 года. Рос в семье актрисы Нины Михайловны и заместителя наркома внутренней и внешней торговли Мартына Левановича. Отца будущего кинодеятеля осудили в 1930-х годах. После выпуска из школы юный Марлен перебрался в Москву и в возрасте 25 лет окончил режиссерское отделение Всесоюзного государственного университета кинематографии. Учился в мастерской Игоря Савченко. Работал на Одесской киностудии, на студии Горького, в 1965 году устроился на столичный «Мосфильм». Сделал в «Современнике» постановку по пьесе Миллера «Случай в Виши». Фильмография Марлена Хуциева насчитывает более 30 работ. Он снял такие культовые картины, как «Весна на Заречной улице», «Мне двадцать лет», «Послесловие», «Был месяц май», «Бесконечность», «Люди 1941 года», «Два Федора».