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Марлен Хуциев
Марлен Хуциев

Марлен Хуциев

Карьера
Режиссёр, Сценарист
Дата рождения
4 октября 1925 г. (93 года)
Дата смерти
19 марта 2019 г.

Биография

Марлен Хуциев — режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель специального приза жюри Венецианского кинофестиваля. Родился в Тифлисе 4 октября 1925 года. Рос в семье актрисы Нины Михайловны и заместителя наркома внутренней и внешней торговли Мартына Левановича. Отца будущего кинодеятеля осудили в 1930-х годах. После выпуска из школы юный Марлен перебрался в Москву и в возрасте 25 лет окончил режиссерское отделение Всесоюзного государственного университета кинематографии. Учился в мастерской Игоря Савченко. Работал на Одесской киностудии, на студии Горького, в 1965 году устроился на столичный «Мосфильм». Сделал в «Современнике» постановку по пьесе Миллера «Случай в Виши». Фильмография Марлена Хуциева насчитывает более 30 работ. Он снял такие культовые картины, как «Весна на Заречной улице», «Мне двадцать лет», «Послесловие», «Был месяц май», «Бесконечность», «Люди 1941 года», «Два Федора».

Фильмография

Режиссёр

Сценарист