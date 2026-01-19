И все-таки я верю... (фильм, 1974) смотреть онлайн
7.91974, И все-таки я верю...
Документальный, Драма120 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Фильм состоит из двух частей. В первой звучит голос и воспоминания самого Михаила Ромма. Вторая посвящена современному миру — помимо хроники здесь используются отрывки из интервью с европейской молодежью. Фильм должен был называться «Мир сегодня». Режиссер не успел завершить эту работу, и ее заканчивали его ученики и соратники, режиссеры Элем Климов и Марлен Хуциев.
СтранаСССР
ЖанрДрама, Документальный
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb