Wink
Фильмы
И все-таки я верю...
Актёры и съёмочная группа фильма «И все-таки я верю...»

Актёры и съёмочная группа фильма «И все-таки я верю...»

Режиссёры

Михаил Ромм

Михаил Ромм

Режиссёр
Марлен Хуциев

Марлен Хуциев

Режиссёр
Элем Климов

Элем Климов

Режиссёр

Актёры

Михаил Ромм

Михаил Ромм

Актёр
Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн

Albert Einstein
Актёр
Раймон Пуанкаре

Раймон Пуанкаре

Raymond Poincaré
Актёр
Вудро Вильсон

Вудро Вильсон

Woodrow Wilson
Актёр
Чжоу Эньлай

Чжоу Эньлай

Zhou Enlai
Актёр
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов

Актёр
Олег Мокшанцев

Олег Мокшанцев

Актёр
Александр Кайдановский

Александр Кайдановский

Актёр

Сценаристы

Михаил Ромм

Михаил Ромм

Сценарист

Композиторы

Альфред Шнитке

Альфред Шнитке

Композитор