Весна на Заречной улице
Wink
Фильмы
Весна на Заречной улице

Весна на Заречной улице (фильм, 1956) смотреть онлайн

9.71956, Весна на Заречной улице
Драма, Мелодрама90 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бессмертная романтическая комедия по-советски в отреставрированной цветной версии. Выпускница пединститута Татьяна Левченко приезжает в рабочий поселок преподавать русский и литературу в заводской школе. Местный красавчик Саша Савченко пытается приударить за молодой учительницей.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Весна на Заречной улице»