Весна на Заречной улице (фильм, 1956) смотреть онлайн

Бессмертная романтическая комедия по-советски в отреставрированной цветной версии. Выпускница пединститута Татьяна Левченко приезжает в рабочий поселок преподавать русский и литературу в заводской школе. Местный красавчик Саша Савченко пытается приударить за молодой учительницей.

