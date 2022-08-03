Весна на Заречной улице (фильм, 1956) смотреть онлайн
9.71956, Весна на Заречной улице
Драма, Мелодрама90 мин12+
О фильме
Бессмертная романтическая комедия по-советски в отреставрированной цветной версии. Выпускница пединститута Татьяна Левченко приезжает в рабочий поселок преподавать русский и литературу в заводской школе. Местный красавчик Саша Савченко пытается приударить за молодой учительницей.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Марлен
Хуциев
- НИАктриса
Нина
Иванова
- Актёр
Николай
Рыбников
- ВГАктёр
Владимир
Гуляев
- ВПАктриса
Валентина
Пугачева
- Актёр
Геннадий
Юхтин
- РШАктриса
Римма
Шорохова
- НКАктёр
Николай
Ключнев
- МГАктриса
Марина
Гаврилко
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- ДНПродюсер
Даниил
Нежинский
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ПТОператор
Пётр
Тодоровский
- РВОператор
Радомир
Василевский
- БМКомпозитор
Борис
Мокроусов