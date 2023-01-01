В Москве, проездом... (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
8.51970, В Москве, проездом...
Драмы, Мелодрамы77 мин0+
Сюжет
Альманах из четырех историй о людях, приехавших в Москву на короткое время и навсегда изменивших свою жизнь. Моряк пытается убедить издательство принять произведения его друга-поэта. Шофер ищет подругу детства. Туркменский пастух встречает родственника в роте почетного караула. Мужчина наз�начает свидание девушке, с которой познакомился в городе. Все это происходит на фоне красивой столицы 60-х годов.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ИГРежиссёр
Илья
Гурин
- ЕКАктёр
Евгений
Карельских
- Актёр
Сергей
Шакуров
- НМАктёр
Николай
Мерзликин
- ХОАктёр
Ходжан
Овезгеленов
- ЛКАктриса
Лидия
Константинова
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- НКАктриса
Надежда
Карпушина
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актёр
Олег
Анофриев
- ЮВАктёр
Юрий
Визбор
- ГДСценарист
Герман
Дробиз
- БЛСценарист
Борис
Лобков
- АПСценарист
Анна
Пайтык
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ЕДОператор
Евгений
Давыдов
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель