В Москве, проездом...
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В Москве, проездом...

В Москве, проездом... (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

8.51970, В Москве, проездом...
Драмы, Мелодрамы77 мин0+

Сюжет

Альманах из четырех историй о людях, приехавших в Москву на короткое время и навсегда изменивших свою жизнь. Моряк пытается убедить издательство принять произведения его друга-поэта. Шофер ищет подругу детства. Туркменский пастух встречает родственника в роте почетного караула. Мужчина назначает свидание девушке, с которой познакомился в городе. Все это происходит на фоне красивой столицы 60-х годов.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В Москве, проездом...»

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