В Москве, проездом... (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Альманах из четырех историй о людях, приехавших в Москву на короткое время и навсегда изменивших свою жизнь. Моряк пытается убедить издательство принять произведения его друга-поэта. Шофер ищет подругу детства. Туркменский пастух встречает родственника в роте почетного караула. Мужчина наз�начает свидание девушке, с которой познакомился в городе. Все это происходит на фоне красивой столицы 60-х годов.



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